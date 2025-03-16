Воронежскую область атаковали 15 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Угроза атаки со стороны БПЛА в регионе сохраняется, заявил Гусев
Угроза атаки со стороны БПЛА в регионе сохраняется, заявил Гусев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воронежскую область атаковали более 15 беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«В трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, однако угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воронежскую область атаковали более 15 беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. «В трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, однако угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...