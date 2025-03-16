Воронежскую область атаковали 15 беспилотников

Угроза атаки со стороны БПЛА в регионе сохраняется, заявил Гусев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воронежскую область атаковали более 15 беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
«В трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, однако угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.
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