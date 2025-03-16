СК возбудил дело о терроризме против студента по заявлению однокурсника

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Дело возбуждено за участие в террористической организации, заявили в СК
Дело возбуждено за участие в террористической организации, заявили в СК Фото:

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о терроризме против студента Риада Сафарова по заявлению однокурсника. Об этом говорится в материалах СК.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5, ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 УК РФ, в отношении Сафарова Риада Хикметовича», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что дело было возбуждено по заявлению однокурсника обвиняемого, с которым у него произошел конфликт. Дело инициировано по признакам участия в террористической организации.

Защита утверждает, что обвинения являются вымышленными и возникли в результате межличностного спора. Адвокат подчеркнул, что найденное у Сафарова оружие и гранаты предназначены для страйкбола и не могут использоваться как огнестрельное. Тем не менее, суд решил арестовать Сафарова.

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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о терроризме против студента Риада Сафарова по заявлению однокурсника. Об этом говорится в материалах СК. «Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5, ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 УК РФ, в отношении Сафарова Риада Хикметовича», — передает содержание документов РИА Новости. Отмечается, что дело было возбуждено по заявлению однокурсника обвиняемого, с которым у него произошел конфликт. Дело инициировано по признакам участия в террористической организации. Защита утверждает, что обвинения являются вымышленными и возникли в результате межличностного спора. Адвокат подчеркнул, что найденное у Сафарова оружие и гранаты предназначены для страйкбола и не могут использоваться как огнестрельное. Тем не менее, суд решил арестовать Сафарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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