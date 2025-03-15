Прогибают рынок: в ХМАО приходится продавать квартиры за бесценок

В Югре падают цены на вторичное жилье. Снижение спроса на рынке рождает «дешевые» предложения и жители ХМАО, имеющие в запасе наличность, диктуют продавцам свои правила. О ситуации на рынке, причинах снижения стоимости жилья и перспективах URA.RU поговорило с экспертами.
Ипотечные перспективы
Одной из ключевых причин падения рынка вторичной недвижимости эксперты называют сокращение льготных ипотечных программ. Для жителей ХМАО единственный вариант получить жилищный кредит с господдержкой сегодня — воспользоваться «Семейной» или «Арктической ипотекой». Второй позволит купить квартиру лишь в Белоярском и Березовском районах.
По данным банкиров, за минувший год спрос на ипотеку в Югре снизился на 40%. «По итогам первых двух месяцев года мы зафиксировали снижение на 300 тысяч рублей среднего размера ипотечного кредита. Теперь югорчане берут в банке на покупку недвижимости чуть меньше 4 млн рублей», — сообщил URA.RU управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. При этом оживления на ипотечном рынке до 2026 года банкиры не ждут.
Не исключено, что тенденция будет усиливаться, поскольку с 1 апреля Центробанк получит право вводить ограничения на выдачу ипотеки. Коснется это в первую очередь закредитованных, неплатежеспособных заемщиков.
Неутешительные прогнозы делают и риелторы. «Не думаю, что ипотека подешевеет в этом году и даже в первом полугодии следующего года. И если процентная ставка все-таки будет снижаться, то постепенно, и явно не обвалится до прежних 7-9%. Адекватный прогноз — в районе 14 %», — считает специалист по недвижимости Денис Кравцов.
Эффект цепной реакции
Снижение покупательской способности населения вызывает падения спроса на жилье, как следствие — снижение цен. «Продавцы вынуждены пересматривать свои ценовые ожидания. Многие идут на уступки, чтобы привлечь покупателей и избежать длительных периодов простоя. Это создает эффект цепной реакции: снижение на одни объекты приводит к необходимости пересмотра цен на соседние квартиры и дома. В Нижневартовске, например, можно купить однушку проекта ДСК или МСК на 200-400 тысяч рублей дешевле, чем годом ранее», — отмечает риелтор агентства ЮГРА estate Сергей Иванов.
Отсутствие денег и маленький спрос вынуждают продавцов снижать цены примерно на 15%, констатирует и Денис Кравцов. Аналитика «Этажей» также подтверждает эти выводы. Стремительное падение цен на вторичке отмечается во всех крупных городах региона. К примеру, в Нефтеюганске стоимость жилья на вторичке за год обвалилась почти на 6,5 тысяч рублей за квадратный метр. «В сравнении с прошлым годом в Нефтеюганске падение составило 6 413 рублей за квадратный метр, в Сургуте — 2 528 рублей, в Нижневартовске — на 786 рублей»,— следует из исследования аналитиков агентства «Этажи».
Как сэкономить на покупке жилья
В условиях повышенной осторожности многие предпочитают отложить покупку или искать более доступные варианты. Дешевых квартир на рынке недвижимости ХМАО достаточно, но речь только о небольших муниципалитетах. Так, в Новоаганске можно купить трешку до полутора миллионов рублей. Меньше, чем за миллион продаются хорошие квартиры в Радужном, Андре, Игриме и других поселениях. Другое дело, что спросом они не пользуются — такие территории не считаются перспективными ни для жизни, ни для инвестиций в жилье.
Наиболее востребованы квартиры в крупных городах региона. Сэкономить на покупке в них можно при нескольких условиях. Одно из самых важных — территориальность. По данным «Этажей», в Нижневартовске, например, однушка в центре стоит в 3-5 раз дороже аналогичного объекта на окраине. Усредненный вариант — недвижимость в спальном районе. Стоимость также зависит от года постройки, ремонта, инфраструктуры района, этажности.
Сэкономить можно и при покупке на этапе котлована благодаря спецпредложениям застройщиков. «На такие объекты распространяется семейная, траншевая ипотека, рассрочка, трэйд-ин», — поясняет Денис Кравцов. По экспертным оценкам, разница стоимости квартиры на этапе котлована и на высокой стадии готовности колеблется от 20% до 50%. Учитывая эти факторы и перспективу роста цены после введения дома в эксплуатацию, покупатель по итогу выигрывает. Например, в Сургуте на этапе котлована цена студий до 25 квадратов стартует с 3,3 миллиона рублей.
Рекомендации
Эксперты из мира недвижимости называют нынешний рынок достаточно суровым. Если прежде была льготная ипотека, а купить жилье можно было без первого взноса, то сегодня ситуация кардинально поменялась. Главная рекомендация экспертов — копить средства как минимум для крупного первоначального взноса. При этом лучше рассматривать приобретение жилья на первичном рынке, оно дороже, но в разрезе ипотечных ставок на него по итогу покупка будет выгоднее и окупит себя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!