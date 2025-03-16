Немецкий политик оценил вероятность запуска «Северного потока — 2»

Нимайер: вложения США в «Северный поток — 2» поднимут цену газа для Германии
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Германия заинтересована в запуске «Северного потока – 2», заявил Нимайер
Германия заинтересована в запуске «Северного потока – 2», заявил Нимайер Фото:
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Германии выгоден запуск «Северного потока — 2», но следует учитывать, что если США начнут участвовать в проекте по запуску газопровода, то цена газа может вырасти для Германии. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Если США хотят владеть „Северным потоком — 2“ или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений. Так что есть, разумеется, вопрос: насколько доступным был бы российский газ для немецкой экономики после подключения американцев в качестве деловых партнеров?» — передает слова Нимайера РИА Новости.

Он добавил, что доверяет российским партнерам в установлении разумной цены на газ, иначе Германия будет вынуждена закупать газ у США. Осенью 2022 года «Северный поток — 2» был частично разрушен в результате взрывов. Рассматривается возможность диверсии. 

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Германии выгоден запуск «Северного потока — 2», но следует учитывать, что если США начнут участвовать в проекте по запуску газопровода, то цена газа может вырасти для Германии. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. «Если США хотят владеть „Северным потоком — 2“ или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений. Так что есть, разумеется, вопрос: насколько доступным был бы российский газ для немецкой экономики после подключения американцев в качестве деловых партнеров?» — передает слова Нимайера РИА Новости. Он добавил, что доверяет российским партнерам в установлении разумной цены на газ, иначе Германия будет вынуждена закупать газ у США. Осенью 2022 года «Северный поток — 2» был частично разрушен в результате взрывов. Рассматривается возможность диверсии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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