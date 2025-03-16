Немецкий политик оценил вероятность запуска «Северного потока — 2»

Германии выгоден запуск «Северного потока — 2», но следует учитывать, что если США начнут участвовать в проекте по запуску газопровода, то цена газа может вырасти для Германии. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Если США хотят владеть „Северным потоком — 2“ или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений. Так что есть, разумеется, вопрос: насколько доступным был бы российский газ для немецкой экономики после подключения американцев в качестве деловых партнеров?» — передает слова Нимайера РИА Новости.
Он добавил, что доверяет российским партнерам в установлении разумной цены на газ, иначе Германия будет вынуждена закупать газ у США. Осенью 2022 года «Северный поток — 2» был частично разрушен в результате взрывов. Рассматривается возможность диверсии.
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