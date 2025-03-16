Космический корабль Crew Dragon с Песковым пристыковался к МКС

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Crew Dragon пристыковался к МКС в 7:04 по мск
Crew Dragon пристыковался к МКС в 7:04 по мск Фото:

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, успешно осуществил стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщается в трансляции SpaceX в соцсетях.

«Dragon успешно пристыковался к МКС», — рассказал представитель SpaceX в ходе трансляции на странице в соцсети X. Там отметили, что корабль, на котором находился Песков, пристыковался к МКС в 7:04 по московскому времени.

Космическое судно было запущено с космодрома Кеннеди, расположенного во Флориде. На его борту находились члены международного экипажа: россиянин Кирилл Песков, американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.

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Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, успешно осуществил стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщается в трансляции SpaceX в соцсетях. «Dragon успешно пристыковался к МКС», — рассказал представитель SpaceX в ходе трансляции на странице в соцсети X. Там отметили, что корабль, на котором находился Песков, пристыковался к МКС в 7:04 по московскому времени. Космическое судно было запущено с космодрома Кеннеди, расположенного во Флориде. На его борту находились члены международного экипажа: россиянин Кирилл Песков, американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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