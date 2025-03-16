Космический корабль Crew Dragon с Песковым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, успешно осуществил стыковку с Международной космической станцией. Об этом сообщается в трансляции SpaceX в соцсетях.
«Dragon успешно пристыковался к МКС», — рассказал представитель SpaceX в ходе трансляции на странице в соцсети X. Там отметили, что корабль, на котором находился Песков, пристыковался к МКС в 7:04 по московскому времени.
Космическое судно было запущено с космодрома Кеннеди, расположенного во Флориде. На его борту находились члены международного экипажа: россиянин Кирилл Песков, американцы Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.
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