Новая тактика России поставила НАТО в тупик

RUSI: наступательный треугольник России вызывает значительные опасения у НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ атакуют комбинацией из пехоты, беспилотников и планирующих бомб
ВС РФ атакуют комбинацией из пехоты, беспилотников и планирующих бомб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ в зоне СВО применяют «наступательный треугольник», состоящий из пехоты, беспилотников и планирующих бомб, что создает трудности для украинских войск и вызывает вопросы в НАТО. Об этом говорится в исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

«Наступательный треугольник, который представляет собой комбинацию пехоты, беспилотников и планирующих бомб создает большие трудности для ВСУ», — сказано в исследовании. Там добавили, что в таком случае ВСУ сталкиваются с дилеммой: они могут оставаться на статичных позициях для защиты от артиллерии и беспилотников, но тогда становятся легкой мишенью для планирующих бомб.

В то же время, чтобы избежать атак бомб, им стоит сделать оборону более гибкой, что вновь поставит их под атаку российских беспилотников и артиллерии. Россией используются бомбы ФАБ-500 с модулем планирования, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния.

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ВС РФ в зоне СВО применяют «наступательный треугольник», состоящий из пехоты, беспилотников и планирующих бомб, что создает трудности для украинских войск и вызывает вопросы в НАТО. Об этом говорится в исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). «Наступательный треугольник, который представляет собой комбинацию пехоты, беспилотников и планирующих бомб создает большие трудности для ВСУ», — сказано в исследовании. Там добавили, что в таком случае ВСУ сталкиваются с дилеммой: они могут оставаться на статичных позициях для защиты от артиллерии и беспилотников, но тогда становятся легкой мишенью для планирующих бомб. В то же время, чтобы избежать атак бомб, им стоит сделать оборону более гибкой, что вновь поставит их под атаку российских беспилотников и артиллерии. Россией используются бомбы ФАБ-500 с модулем планирования, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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