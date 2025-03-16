Новая тактика России поставила НАТО в тупик

ВС РФ в зоне СВО применяют «наступательный треугольник», состоящий из пехоты, беспилотников и планирующих бомб, что создает трудности для украинских войск и вызывает вопросы в НАТО. Об этом говорится в исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
«Наступательный треугольник, который представляет собой комбинацию пехоты, беспилотников и планирующих бомб создает большие трудности для ВСУ», — сказано в исследовании. Там добавили, что в таком случае ВСУ сталкиваются с дилеммой: они могут оставаться на статичных позициях для защиты от артиллерии и беспилотников, но тогда становятся легкой мишенью для планирующих бомб.
В то же время, чтобы избежать атак бомб, им стоит сделать оборону более гибкой, что вновь поставит их под атаку российских беспилотников и артиллерии. Россией используются бомбы ФАБ-500 с модулем планирования, позволяющим наносить точные удары с безопасного расстояния.
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