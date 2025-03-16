Умер 93-летний духовник патриарха Кирилла

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Ноздрину было 93 года на момент смерти
Ноздрину было 93 года на момент смерти Фото:

В возрасте 93 лет скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовный наставник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и настоятель Оптиной пустыни. Об этом сообщают представители Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.

«На 94 году жизни отошел к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — пишут представители монастыря в telegram-канале. Там уточнили, что Ноздрин скончался ночью 15 марта. 

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В возрасте 93 лет скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовный наставник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и настоятель Оптиной пустыни. Об этом сообщают представители Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь. «На 94 году жизни отошел к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — пишут представители монастыря в telegram-канале. Там уточнили, что Ноздрин скончался ночью 15 марта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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