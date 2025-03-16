Умер 93-летний духовник патриарха Кирилла

В возрасте 93 лет скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовный наставник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и настоятель Оптиной пустыни. Об этом сообщают представители Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.
«На 94 году жизни отошел к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — пишут представители монастыря в telegram-канале. Там уточнили, что Ноздрин скончался ночью 15 марта.
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