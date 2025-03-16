Для иноагентов Галкина и Дудя открыли спецсчета

Более 500 спецсчетов для иноагентов открыли 1 марта
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Счет открылся и у Галкина, который был признан иноагентом
Счет открылся и у Галкина, который был признан иноагентом Фото:

Более 500 специализированных рублевых счетов к 1 марта открыли для лиц, признанных иностранными агентами, для перечисления им выплат и доходов. Среди тех, кто получил такие счета, оказался юморист Максим Галкин и журналист Юрий Дудь (признаны в РФ иностранным агентами). Об этом сообщается в реестре иноагентов. 

«Свыше 500 специальных рублевых счетов открыто для иноагентов для зачисления им выплат и доходов. <...> Более 410 из них открыты физическим лицам, что составляет 75% от включенных в реестр иноагентов физических лиц», — передает ТАСС информацию из реестра. Открытие счетов произошло 1 марта, в соответствии с введением закона о специальных счетах.

Среди физических лиц, признанных иностранными агентами, открытие специальных счетов коснулось известных юмористов Галкина и Семена Слепакова, бывшего участника клуба «Что? Где? Когда?» Равшана Аскерова. А также других иноагентов — Евгения Ройзмана, Илью Яшина, журналистов Дудя, Александра Невзорова, рэпера Алишера Моргенштерна.

В отношении юридических лиц-иноагентов было открыто более 90 специальных счетов, среди них Stichting Bellingcat (признан нежелательным в РФ), Medusa Project (признана нежелательной в РФ), а также Deutsche Welle в Германии, ООО «Радио Свобода/Свободная Европа» (признано нежелательным в РФ). На открытые счета будут поступать выплаты за использование интеллектуальной собственности и брендов, доходы от аренды или продажи недвижимости. Средства с этих счетов можно будет снять только после потери статуса иноагента.

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Более 500 специализированных рублевых счетов к 1 марта открыли для лиц, признанных иностранными агентами, для перечисления им выплат и доходов. Среди тех, кто получил такие счета, оказался юморист Максим Галкин и журналист Юрий Дудь (признаны в РФ иностранным агентами). Об этом сообщается в реестре иноагентов.  «Свыше 500 специальных рублевых счетов открыто для иноагентов для зачисления им выплат и доходов. <...> Более 410 из них открыты физическим лицам, что составляет 75% от включенных в реестр иноагентов физических лиц», — передает ТАСС информацию из реестра. Открытие счетов произошло 1 марта, в соответствии с введением закона о специальных счетах. Среди физических лиц, признанных иностранными агентами, открытие специальных счетов коснулось известных юмористов Галкина и Семена Слепакова, бывшего участника клуба «Что? Где? Когда?» Равшана Аскерова. А также других иноагентов — Евгения Ройзмана, Илью Яшина, журналистов Дудя, Александра Невзорова, рэпера Алишера Моргенштерна. В отношении юридических лиц-иноагентов было открыто более 90 специальных счетов, среди них Stichting Bellingcat (признан нежелательным в РФ), Medusa Project (признана нежелательной в РФ), а также Deutsche Welle в Германии, ООО «Радио Свобода/Свободная Европа» (признано нежелательным в РФ). На открытые счета будут поступать выплаты за использование интеллектуальной собственности и брендов, доходы от аренды или продажи недвижимости. Средства с этих счетов можно будет снять только после потери статуса иноагента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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