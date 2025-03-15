Незрячий диджей и толпы бегунов: в ТЦ Екатеринбурга устроили закрытую тусовку. Фото, видео

В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге прошел ночной забег с выступлением DJ Abobus

16 марта 2025 в 11:16 Размер текста - 17 +

Для участия требовалось заплатить четыре тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на площадке ТРЦ «Мега» устроили ночной забег на дистанции три и шесть тысяч метров, а после — неоновую вечеринку с участием недавно прославившегося незрячего DJ Abobus (Иван Русинов из Верхней Пышмы). Мероприятие было закрытым: участники должны были заплатить четыре тысячи рублей. Поболеть можно было бесплатно. Поддержать участников пришла Олеся Красномовец — призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Для бегунов ночью был открыт фудкорт. За ходом мероприятия следил корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на площадке ТРЦ «Мега» устроили ночной забег на дистанции три и шесть тысяч метров, а после — неоновую вечеринку с участием недавно прославившегося незрячего DJ Abobus (Иван Русинов из Верхней Пышмы). Мероприятие было закрытым: участники должны были заплатить четыре тысячи рублей. Поболеть можно было бесплатно. Поддержать участников пришла Олеся Красномовец — призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Для бегунов ночью был открыт фудкорт. За ходом мероприятия следил корреспондент URA.RU.