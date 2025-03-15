15 марта 2025

Незрячий диджей и толпы бегунов: в ТЦ Екатеринбурга устроили закрытую тусовку. Фото, видео

В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге прошел ночной забег с выступлением DJ Abobus
© Служба новостей «URA.RU»
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Для участия требовалось заплатить четыре тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге на площадке ТРЦ «Мега» устроили ночной забег на дистанции три и шесть тысяч метров, а после — неоновую вечеринку с участием недавно прославившегося незрячего DJ Abobus (Иван Русинов из Верхней Пышмы). Мероприятие было закрытым: участники должны были заплатить четыре тысячи рублей. Поболеть можно было бесплатно. Поддержать участников пришла Олеся Красномовец — призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Для бегунов ночью был открыт фудкорт. За ходом мероприятия следил корреспондент URA.RU.

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В Екатеринбурге на площадке ТРЦ «Мега» устроили ночной забег на дистанции три и шесть тысяч метров, а после — неоновую вечеринку с участием недавно прославившегося незрячего DJ Abobus (Иван Русинов из Верхней Пышмы). Мероприятие было закрытым: участники должны были заплатить четыре тысячи рублей. Поболеть можно было бесплатно. Поддержать участников пришла Олеся Красномовец — призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы. Для бегунов ночью был открыт фудкорт. За ходом мероприятия следил корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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