15 марта 2025

В Екатеринбурге подростки открыли стрельбу возле жилого дома. Видео

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Подростки сделали пять выстрелов (архивное фото)
Подростки сделали пять выстрелов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге подростки устроили стрельбу из пневматического оружия возле дома на улице Амундсена, 68 (жилой район Юго-Западный). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Малолетки решили пострелять из пневматического оружия. Разбили зеркало у „Яндекс“ байка, пять раз стреляли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге подростки устроили стрельбу из пневматического оружия возле дома на улице Амундсена, 68 (жилой район Юго-Западный). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Малолетки решили пострелять из пневматического оружия. Разбили зеркало у „Яндекс“ байка, пять раз стреляли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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