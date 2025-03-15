Подростки сделали пять выстрелов (архивное фото)
В Екатеринбурге подростки устроили стрельбу из пневматического оружия возле дома на улице Амундсена, 68 (жилой район Юго-Западный). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Малолетки решили пострелять из пневматического оружия. Разбили зеркало у „Яндекс“ байка, пять раз стреляли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!