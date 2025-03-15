Жителю Чусового за жестокую расправу над двумя прохожими дали 16 лет «строгача»

В Пермском крае суд приговорил жителя Чусового к 16 годам строгого режима за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью и убийство. В ноябре прошлого года 19-летний безработный парень в состоянии алкогольного опьянения жестоко расправился с двумя случайными прохожими. О вынесенном решении сообщает Пермский краевой суд.
«Первой жертвой злоумышленника стал 45-летний чусовлянин, который оказался в безлюдном дворе ночью. Злоумышленник напал на мужчину сзади, схватил его за шею, повалил на землю и начал душить. Когда потерпевший потерял сознание, он нанес ему несколько ударов кулаками по лицу, причинив травму головы. После расправы парень обыскал вещи жертвы и украл 10 тыс рублей и смартфон стоимостью около 14 тыс рублей. Затем он выбросил телефон в сугроб», — сообщается на странице суда в соцсети «Вконтакте».
Покинув место преступления, молодой снова пошел бродить по ночным улицам Чусового. Через час он встретил вторую жертву на дороге. Мужчины шли вместе и разговаривали, но вскоре злоумышленник снова напал. Ударив жертву в лицо, он повалил его на землю и продолжил избивать ногами, в основном по голове. От полученной черепно-мозговой травмы 31-летний прохожий скончался на месте.
Молодого человека, который совершил два тяжких преступления за одну ночь, задержали по горячим следам. Он признал вину и раскаялся.
Суд учел смягчающие обстоятельства. Подсудимый полностью возместил ущерб первому потерпевшему — 24 тыс рублей за имущество и 150 тыс рублей за моральный вред, а родственникам убитого выплатил по 100 тыс рублей каждому.
Исковые требования родственников второго потерпевшего удовлетворены частично. С осужденного взысканию подлежат 3,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 144 918 рублей на возмещение расходов на погребение.
Чусовской городской суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил 16 лет лишения свободы с штрафом в 100 тыс рублей и ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Основное наказание будет отбываться в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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