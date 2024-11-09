В Пермском крае 19-летний молодой человек забил до смерти знакомого

В Чусовом Пермского края 19-летний местный житель забил до смерти своего знакомого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«По данным следствия, ночью 9 ноября, находясь на улице города Чусового, злоумышленник во время ссоры со своим 31-летним знакомым избил его кулаками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Следователи отдела по Чусовому совместном с полицейскими задержали подозреваемого в преступлении, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в деревне под Чернушкой 51-летний мужчина забил кулаками свою пожилую мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он заключен под стражу.
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