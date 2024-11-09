09 ноября 2024

В Пермском крае 19-летний молодой человек забил до смерти знакомого

В Чусовом возбудили дело в отношении юноши, убившего мужчину на улице
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи устанавливают все обстоятельства преступления
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления Фото:

В Чусовом Пермского края 19-летний местный житель забил до смерти своего знакомого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. 

«По данным следствия, ночью 9 ноября, находясь на улице города Чусового, злоумышленник во время ссоры со своим 31-летним знакомым избил его кулаками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Следователи отдела по Чусовому совместном с полицейскими задержали подозреваемого в преступлении, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в деревне под Чернушкой 51-летний мужчина забил кулаками свою пожилую мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он заключен под стражу. 

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В Чусовом Пермского края 19-летний местный житель забил до смерти своего знакомого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.  «По данным следствия, ночью 9 ноября, находясь на улице города Чусового, злоумышленник во время ссоры со своим 31-летним знакомым избил его кулаками и ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователи отдела по Чусовому совместном с полицейскими задержали подозреваемого в преступлении, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в деревне под Чернушкой 51-летний мужчина забил кулаками свою пожилую мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он заключен под стражу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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