Bloomberg: Украина и Европа не примут условия России по перемирию

Россия выдвинула требования по прекращению огня на Украине, которые будут неприемлемы для Киева и европейских стран. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Президент РФ Владимир Путин выдвинул максималистские требования относительно прекращения огня, которые, как ожидается, будут неприемлемы для украинцев и европейцев», — говорится в материале со ссылкой на сотрудников западных служб безопасности. Отмечается, что Россия стремится укрепить свои позиции перед возможным временным мирным соглашением.
Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о готовности принять предложение Украины и США о временном 30-дневном прекращении огня. Он отметил, что Россия готова обсуждать перемирие только при условии достижения долговременного мира и устранения причин конфликта.
Лукашенко, в свою очередь, раскрыл, что Украина, хотя и не готова к такому перемирию, не может отказаться от этого предложения. Он подчеркнул, что при перемирии военная активность должна прекратиться, что, по его мнению, украинская сторона не примет, поскольку продолжает получать вооружение из-за границы, передает «Царьград».
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