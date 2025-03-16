Bloomberg: Украина и Европа не примут условия России по перемирию

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Украина и Европа считают неприемлемыми условия России, пишет Bloomberg
Украина и Европа считают неприемлемыми условия России, пишет Bloomberg Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия выдвинула требования по прекращению огня на Украине, которые будут неприемлемы для Киева и европейских стран. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Президент РФ Владимир Путин выдвинул максималистские требования относительно прекращения огня, которые, как ожидается, будут неприемлемы для украинцев и европейцев», — говорится в материале со ссылкой на сотрудников западных служб безопасности. Отмечается, что Россия стремится укрепить свои позиции перед возможным временным мирным соглашением.

Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о готовности принять предложение Украины и США о временном 30-дневном прекращении огня. Он отметил, что Россия готова обсуждать перемирие только при условии достижения долговременного мира и устранения причин конфликта.

Лукашенко, в свою очередь, раскрыл, что Украина, хотя и не готова к такому перемирию, не может отказаться от этого предложения. Он подчеркнул, что при перемирии военная активность должна прекратиться, что, по его мнению, украинская сторона не примет, поскольку продолжает получать вооружение из-за границы, передает «Царьград».

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Россия выдвинула требования по прекращению огня на Украине, которые будут неприемлемы для Киева и европейских стран. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Президент РФ Владимир Путин выдвинул максималистские требования относительно прекращения огня, которые, как ожидается, будут неприемлемы для украинцев и европейцев», — говорится в материале со ссылкой на сотрудников западных служб безопасности. Отмечается, что Россия стремится укрепить свои позиции перед возможным временным мирным соглашением. Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил о готовности принять предложение Украины и США о временном 30-дневном прекращении огня. Он отметил, что Россия готова обсуждать перемирие только при условии достижения долговременного мира и устранения причин конфликта. Лукашенко, в свою очередь, раскрыл, что Украина, хотя и не готова к такому перемирию, не может отказаться от этого предложения. Он подчеркнул, что при перемирии военная активность должна прекратиться, что, по его мнению, украинская сторона не примет, поскольку продолжает получать вооружение из-за границы, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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