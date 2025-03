Как западные СМИ отреагировали на заявление Путина по прекращению огня

Путин согласился прекратить боевые действия, но с условиями

Путин заявил, что прекращение огня на Украине возможно только при условии достижения долгосрочного мира Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять предложение Украины и США о временном 30-дневном прекращении огня. Об этом глава государства заявил 13 марта во время пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать перемирие, но при условии обеспечения долговременного мира и устранения первопричин конфликта. Как западные СМИ отреагировали на заявление Путина по прекращению огня — в материале URA.RU. Politico Издание Politico пишет, что Путин продолжает получать «пряники» от США, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский, наоборот, сталкивается с нарастающим давлением. Авторы материала подчеркивают, что политика России становится все менее зависимой от Вашингтона, страна стремится действовать в соответствии с собственными национальными интересами. The Washington Post Американская газета The Washington Post обращает внимание на то, что упоминание Путиным сложностей, связанных с прекращением огня, свидетельствует об его уверенности в успехах, достигнутых российской армией на поле боя. Это, по мнению авторов газеты, позволяет России ощущать свое превосходство в данном конфликте. BBC BBC отмечает успехи ВС России в военных действиях, в частности, в Курской области. В том числе, авторы материала уверены, что российский президент «явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы». The Times Издание The Times пишет, что Путин демонстрирует готовность и интерес к встрече с американским президентом Дональдом Трампом. При этом он продолжает настаивать на «тех же основных условиях, которые у него всегда были». Le Figaro Французское издание Le Figaro сообщает, что решение президента России не выдвигать дополнительные условия для объявления перемирия вызвало недоумение. В статье отмечается, что, учитывая сильные позиции России на полях боевых действий, было логично предположить, что Москва потребует определенные условия. Les Echos В своем выступлении по вопросу перемирия на Украине Владимир Путин не сделал никаких упоминаний о лидерах европейских государств. Французское издание Les Echos обратило внимание на этот момент, расценив его как пренебрежение к европейским партнерам. EurAsia Daily Статья в EurAsia Daily сообщает, что президент России впервые выразил уважение лидерам четырех стран, которые, по его словам, играют ключевую роль в урегулировании конфликта. Среди упомянутых глав государств находятся представители Южно-Африканской Республики, Китайской Народной Республики, Индии и Бразилии. Corriere della Sera По данным итальянской газеты Corriere della Sera, Владимир Путин не отказывается от своих условий по Украине (денацификация, демилитаризация и нейтральный статус), несмотря на предложение США. В то время как украинский лидер Владимир Зеленский, рассчитывая на военную помощь США, надеется на укрепление Украины в случае отказа России от перемирия. Что об этом говорят эксперты в России По мнению политолога Алексея Зудина, ответ Путина на предложение о перемирии на Украине был стратегически выверенным, позволившим избежать негативных последствий для России. Российский лидер, выразив заинтересованность в прекращении боевых действий, разрушил замысел оппонентов и продемонстрировал неготовность Украины к серьезным переговорам, что дало Трампу аргументы для более жесткой позиции в отношении Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

