Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять предложение Украины и США о временном 30-дневном прекращении огня. Об этом глава государства заявил 13 марта во время пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать перемирие, но при условии обеспечения долговременного мира и устранения первопричин конфликта. Как западные СМИ отреагировали на заявление Путина по прекращению огня — в материале URA.RU.
Politico
Издание Politico пишет, что Путин продолжает получать «пряники» от США, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский, наоборот, сталкивается с нарастающим давлением. Авторы материала подчеркивают, что политика России становится все менее зависимой от Вашингтона, страна стремится действовать в соответствии с собственными национальными интересами.
The Washington Post
Американская газета The Washington Post обращает внимание на то, что упоминание Путиным сложностей, связанных с прекращением огня, свидетельствует об его уверенности в успехах, достигнутых российской армией на поле боя. Это, по мнению авторов газеты, позволяет России ощущать свое превосходство в данном конфликте.
BBC
BBC отмечает успехи ВС России в военных действиях, в частности, в Курской области. В том числе, авторы материала уверены, что российский президент «явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы».
The Times
Издание The Times пишет, что Путин демонстрирует готовность и интерес к встрече с американским президентом Дональдом Трампом. При этом он продолжает настаивать на «тех же основных условиях, которые у него всегда были».
Le Figaro
Французское издание Le Figaro сообщает, что решение президента России не выдвигать дополнительные условия для объявления перемирия вызвало недоумение. В статье отмечается, что, учитывая сильные позиции России на полях боевых действий, было логично предположить, что Москва потребует определенные условия.
Les Echos
В своем выступлении по вопросу перемирия на Украине Владимир Путин не сделал никаких упоминаний о лидерах европейских государств. Французское издание Les Echos обратило внимание на этот момент, расценив его как пренебрежение к европейским партнерам.
EurAsia Daily
Статья в EurAsia Daily сообщает, что президент России впервые выразил уважение лидерам четырех стран, которые, по его словам, играют ключевую роль в урегулировании конфликта. Среди упомянутых глав государств находятся представители Южно-Африканской Республики, Китайской Народной Республики, Индии и Бразилии.
Corriere della Sera
По данным итальянской газеты Corriere della Sera, Владимир Путин не отказывается от своих условий по Украине (денацификация, демилитаризация и нейтральный статус), несмотря на предложение США. В то время как украинский лидер Владимир Зеленский, рассчитывая на военную помощь США, надеется на укрепление Украины в случае отказа России от перемирия.
Что об этом говорят эксперты в России
По мнению политолога Алексея Зудина, ответ Путина на предложение о перемирии на Украине был стратегически выверенным, позволившим избежать негативных последствий для России. Российский лидер, выразив заинтересованность в прекращении боевых действий, разрушил замысел оппонентов и продемонстрировал неготовность Украины к серьезным переговорам, что дало Трампу аргументы для более жесткой позиции в отношении Киева.
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