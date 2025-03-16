ВС РФ берут Купянск в клещи, чтобы полностью окружить ВСУ

Российские военные активно пытаются окружить украинские силы, дислоцированные в Купянске Харьковской области. Об этом рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Я думаю, освобождение будет заключатся во взятии в окружение и дальнейшей зачистки города от ВСУ», — передает слова Ганчева ТАСС. Он добавил, что российские войска продвигаются на правом и левом берегах реки Оскол.
По словам Ганчева, расстояние до Купянска составляет менее семи километров. Глава ВГА отметил, что российские силы закрепляются в северной и восточной областях от Купянска для подготовки наступления и освобождения города от украинских военных.
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