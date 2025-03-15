Ночью и утром 17 марта в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. О возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждают синоптики Челябинского ЦГМС.
«Ночью и утром в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью на крайнем западе ожидаются сильные осадки. На дорогах гололедица, в горах местами сильная», — заявляют метеорологи Челябинского ЦГМС.
В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» в связи с неблагоприятным прогнозом обратились к водителям. Дорожники попросили автовладельцев учитывать 17 марта погодные условия при выезде на трассу.
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