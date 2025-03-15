15 марта 2025

Жителей Челябинской области предупредили о надвигающемся снежном шторме

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей призывают проявить бдительность
Водителей призывают проявить бдительность Фото:

Ночью и утром 17 марта в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. О возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждают синоптики Челябинского ЦГМС.

«Ночью и утром в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью на крайнем западе ожидаются сильные осадки. На дорогах гололедица, в горах местами сильная», — заявляют метеорологи Челябинского ЦГМС.

В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» в связи с неблагоприятным прогнозом обратились к водителям. Дорожники попросили автовладельцев учитывать 17 марта погодные условия при выезде на трассу.

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Ночью и утром 17 марта в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. О возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждают синоптики Челябинского ЦГМС. «Ночью и утром в регионе ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью на крайнем западе ожидаются сильные осадки. На дорогах гололедица, в горах местами сильная», — заявляют метеорологи Челябинского ЦГМС. В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» в связи с неблагоприятным прогнозом обратились к водителям. Дорожники попросили автовладельцев учитывать 17 марта погодные условия при выезде на трассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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