МИД Украины назвал первую задачу «команды по перемирию»

Первой задачей «команды по перемирию», которую начали формировать на Украине, является разработка «дорожной карты» для организации мониторинга прекращения огня. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Команда, ответственная за мониторинг и подготовку к перемирию, уже начала формироваться. Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты», — рассказал глава украинского МИДа в интервью японскому телеканалу NHK. Он также рассказал, что в карте будет описываться процесс мониторинга протяженной более чем на 1300 километров линии фронта.
Сибига выразил необходимость нахождения эффективного механизма для контроля и наблюдения за ситуацией на передовой. Также он не исключил возможности привлечения международной наблюдательной миссии под эгидой какой-либо международной организации для «управления ситуацией». Однако Сибига подчеркнул, что любые решения по украинскому вопросу должны приниматься с участием Украины.
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