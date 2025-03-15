15 марта 2025

«Дождь идет в подъезде»: в Екатеринбурге затопило общежитие. Видео

На Новой Сортировке случился потоп в бывшем общежитии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодно жители дома мучаются от потопов в подъездах (архивное фото)
Ежегодно жители дома мучаются от потопов в подъездах (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошел потоп в бывшем общежитии на улице Надеждинской, 12 (микрорайон Новая Сортировка). По словам очевидцев, вода текла с крыши.

«Надеждинская, 12, дождь идет в подъезде», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Жители дома говорят, что из-за того, что никто не чистит крышу, потопы происходят ежегодно. От воды в прилегающем здании №12А задымились электросчетчики и выключатели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Железнодорожного района. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге произошел потоп в бывшем общежитии на улице Надеждинской, 12 (микрорайон Новая Сортировка). По словам очевидцев, вода текла с крыши. «Надеждинская, 12, дождь идет в подъезде», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Жители дома говорят, что из-за того, что никто не чистит крышу, потопы происходят ежегодно. От воды в прилегающем здании №12А задымились электросчетчики и выключатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Железнодорожного района. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...