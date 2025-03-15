В Екатеринбурге произошел потоп в бывшем общежитии на улице Надеждинской, 12 (микрорайон Новая Сортировка). По словам очевидцев, вода текла с крыши.
«Надеждинская, 12, дождь идет в подъезде», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Жители дома говорят, что из-за того, что никто не чистит крышу, потопы происходят ежегодно. От воды в прилегающем здании №12А задымились электросчетчики и выключатели.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Железнодорожного района. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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