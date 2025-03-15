15 марта 2025

Гигантская пробка парализовала движение на челябинском участке трассы М5

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям легковых автомобилей рекомендуют объезжать проблемный участок дороги
Водителям легковых автомобилей рекомендуют объезжать проблемный участок дороги Фото:

Гигантская пробка длиной в десятки километров парализовала движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» на 1588 километре в районе Сима. О скоплении грузовиков сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. 

«В связи с большим скоплением грузовиков на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ на 1588 км в районе Сима образовалась низкая скорость движения. Водителям легковых авто рекомендуется объезжать данный участок через Миньяр», — заявляет пресс-служба Госавтоинспекции. Попавшие в затор водители в соцсетях жалуются, что пробка растянулась как минимум на 20 километров. 

В ведомстве обращают внимание, что движение по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легковых автомобилей. А водителям следует учитывать информацию о заторе при планировании своего маршрута.

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Гигантская пробка длиной в десятки километров парализовала движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» на 1588 километре в районе Сима. О скоплении грузовиков сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.  «В связи с большим скоплением грузовиков на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ на 1588 км в районе Сима образовалась низкая скорость движения. Водителям легковых авто рекомендуется объезжать данный участок через Миньяр», — заявляет пресс-служба Госавтоинспекции. Попавшие в затор водители в соцсетях жалуются, что пробка растянулась как минимум на 20 километров.  В ведомстве обращают внимание, что движение по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легковых автомобилей. А водителям следует учитывать информацию о заторе при планировании своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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