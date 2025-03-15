Гигантская пробка парализовала движение на челябинском участке трассы М5

Гигантская пробка длиной в десятки километров парализовала движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» на 1588 километре в районе Сима. О скоплении грузовиков сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«В связи с большим скоплением грузовиков на участке автомобильной дороги М-5 „Урал“ на 1588 км в районе Сима образовалась низкая скорость движения. Водителям легковых авто рекомендуется объезжать данный участок через Миньяр», — заявляет пресс-служба Госавтоинспекции. Попавшие в затор водители в соцсетях жалуются, что пробка растянулась как минимум на 20 километров.
В ведомстве обращают внимание, что движение по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легковых автомобилей. А водителям следует учитывать информацию о заторе при планировании своего маршрута.
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