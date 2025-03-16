FT: Си Цзиньпин пренебрежительно отнесся к юбилейному саммиту ЕС-Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин отверг приглашение посетить саммит ЕС-Китай в Брюсселе, приуроченный к 50-летию отношений, указывая на сомнения Евросоюза в искренности китайских инициатив. Об этом пишет газета Financial Times.
«Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель на саммите, посвященном 50-летию связей, поскольку ЕС ставит под сомнение искренность недавних китайских инициатив», — говорится в материале газеты. Высокопоставленный европейский дипломат отметил, что отношения между сторонами «заморожены».
Специальный представитель Пекина по европейским делам Лу Шайе заявил, что китайская политика всегда основывалась на мире и взаимной выгоде по отношению к Европе, подчеркивая, что политика Пекина выглядит более разумной в сравнении с подходом США. Он также надеется, что отказ главы Китая от посещения саммита станет предупреждением для ЕС.
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