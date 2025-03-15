Песню хореографа из Челябинска перепела певица МакSим

На ТНТ вышел финальный выпуск третьего сезона «Конфетка», в котором приняла участие песня челябинского хореографа Юлианы Вивьер. Песню челябинки «За тобой» в новой аранжировке спела певица МакSим. Об этом URA.RU сообщили организаторы шоу.
«В финале соревновались пять номеров от российских звезд и одним из них был с песней челябинского хореографа Юлианы „За тобой“ — о возлюбленном, который остался должен деньги своей девушке. На шоу автор песни появилась вместе со своим супругом Владимиром Солдаткиным, режиссером из Челябинска. Песню челябинской исполнительницы перепела певица МакSим», — заявили URA.RU на телеканале ТНТ.
Шоу ведут Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Участники боролись за главный приз — 300 тысяч рублей. В проекте популярные артисты российской эстрады дают новую жизнь малоизвестным трекам, которые ранее были выложены в интернете.
К сожалению, песня челябинского хореографа в исполнении МакSим не прошла на следующие этапы шоу. Однако Юлиана и ее муж намерены продолжать двигаться вперед и развивать свои творческие проекты.
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