15 марта 2025

Песню хореографа из Челябинска перепела певица МакSим

© Служба новостей «URA.RU»
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Песню челябинки исполнили в шоу на ТНТ
Песню челябинки исполнили в шоу на ТНТ Фото:

На ТНТ вышел финальный выпуск третьего сезона «Конфетка», в котором приняла участие песня челябинского хореографа Юлианы Вивьер. Песню челябинки «За тобой» в новой аранжировке спела певица МакSим. Об этом URA.RU сообщили организаторы шоу.

«В финале соревновались пять номеров от российских звезд и одним из них был с песней челябинского хореографа Юлианы „За тобой“ — о возлюбленном, который остался должен деньги своей девушке. На шоу автор песни появилась вместе со своим супругом Владимиром Солдаткиным, режиссером из Челябинска. Песню челябинской исполнительницы перепела певица МакSим», — заявили URA.RU на телеканале ТНТ.

Шоу ведут Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Участники боролись за главный приз — 300 тысяч рублей. В проекте популярные артисты российской эстрады дают новую жизнь малоизвестным трекам, которые ранее были выложены в интернете. 

К сожалению, песня челябинского хореографа в исполнении МакSим не прошла на следующие этапы шоу. Однако Юлиана и ее муж намерены продолжать двигаться вперед и развивать свои творческие проекты.

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На ТНТ вышел финальный выпуск третьего сезона «Конфетка», в котором приняла участие песня челябинского хореографа Юлианы Вивьер. Песню челябинки «За тобой» в новой аранжировке спела певица МакSим. Об этом URA.RU сообщили организаторы шоу. «В финале соревновались пять номеров от российских звезд и одним из них был с песней челябинского хореографа Юлианы „За тобой“ — о возлюбленном, который остался должен деньги своей девушке. На шоу автор песни появилась вместе со своим супругом Владимиром Солдаткиным, режиссером из Челябинска. Песню челябинской исполнительницы перепела певица МакSим», — заявили URA.RU на телеканале ТНТ. Шоу ведут Гарик Мартиросян и Марина Кравец. Участники боролись за главный приз — 300 тысяч рублей. В проекте популярные артисты российской эстрады дают новую жизнь малоизвестным трекам, которые ранее были выложены в интернете.  К сожалению, песня челябинского хореографа в исполнении МакSим не прошла на следующие этапы шоу. Однако Юлиана и ее муж намерены продолжать двигаться вперед и развивать свои творческие проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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