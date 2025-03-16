Россия передала США вопросы к возможному перемирию по Украине

Россия передала американским представителям свои озабоченности по предложения 30-дневного перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщил помощник президента Владимира Путина — Юрий Ушаков.
«Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев», — подчеркнул Юрий Ушаков в беседе с журналистом Плавом Зарубиным, комментарий опубликован в telegram-канале последнего. По мнению помощника президента, Москва относится к предложению перемирия как к попытке дать передышку и время для перевооружения ВСУ.
Переговоры между Украиной и США прошли 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Там американские представители внесли предложение о 30-дневном прекращении огня, Киев на это согласился. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова на перемирие, но при выполнении нескольких условий. Так, перемирие должно устранить первопричины конфликта и привести к долгосрочному миру. При этом Москве не ясно, как в условиях перемирия будет складывать ситуация в Курской области, где сейчас явный перевес находится у ВС РФ.
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