Россия передала США вопросы к возможному перемирию по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков заявил, что озабоченности России по перемирию известны всем
Ушаков заявил, что озабоченности России по перемирию известны всем Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия передала американским представителям свои озабоченности по предложения 30-дневного перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщил помощник президента Владимира Путина — Юрий Ушаков. 

«Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев», — подчеркнул Юрий Ушаков в беседе с журналистом Плавом Зарубиным, комментарий опубликован в telegram-канале последнего. По мнению помощника президента, Москва относится к предложению перемирия как к попытке дать передышку и время для перевооружения ВСУ.

Переговоры между Украиной и США прошли 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Там американские представители внесли предложение о 30-дневном прекращении огня, Киев на это согласился. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова на перемирие, но при выполнении нескольких условий. Так, перемирие должно устранить первопричины конфликта и привести к долгосрочному миру. При этом Москве не ясно, как в условиях перемирия будет складывать ситуация в Курской области, где сейчас явный перевес находится у ВС РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия передала американским представителям свои озабоченности по предложения 30-дневного перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщил помощник президента Владимира Путина — Юрий Ушаков.  «Наши озабоченности всем хороши известны, и мы их довели и до американцев», — подчеркнул Юрий Ушаков в беседе с журналистом Плавом Зарубиным, комментарий опубликован в telegram-канале последнего. По мнению помощника президента, Москва относится к предложению перемирия как к попытке дать передышку и время для перевооружения ВСУ. Переговоры между Украиной и США прошли 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия). Там американские представители внесли предложение о 30-дневном прекращении огня, Киев на это согласился. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова на перемирие, но при выполнении нескольких условий. Так, перемирие должно устранить первопричины конфликта и привести к долгосрочному миру. При этом Москве не ясно, как в условиях перемирия будет складывать ситуация в Курской области, где сейчас явный перевес находится у ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...