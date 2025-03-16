Стало известно, погибли ли россияне в крупном пожаре в клубе Северной Македонии

Среди погибших в пожаре на дискотеке в Северной Македонии нет россиян. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве России.
«Граждан РФ нет среди погибших <...> при пожаре в Северной Македонии», — передали в ТАСС сообщение диппредставительства. Отмечается, что также россиян нет и среди пострадавших.
Пожар в ночном клубе Pulse города Кочани произошел в ночь на 16 марта. Пламя быстро охватило стены и кровлю здания, несмотря на усилия персонала потушить его. Посетителей охватила паника, началась давка, в которой многие и пострадали. Всего в клубе находилось 1500 посетителей. В результате инцидента 50 человек погибли и более 100 — получили травмы.
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