Стало известно, погибли ли россияне в крупном пожаре в клубе Северной Македонии

ТАСС: среди погибших в пожаре в клубе Северной Македонии нет граждан РФ
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Среди пострадавших в клубе Северной Македонии нет граждан РФ
Среди пострадавших в клубе Северной Македонии нет граждан РФ Фото:

Среди погибших в пожаре на дискотеке в Северной Македонии нет россиян. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве России.

«Граждан РФ нет среди погибших <...> при пожаре в Северной Македонии», — передали в ТАСС сообщение диппредставительства. Отмечается, что также россиян нет и среди пострадавших.

Пожар в ночном клубе Pulse города Кочани произошел в ночь на 16 марта. Пламя быстро охватило стены и кровлю здания, несмотря на усилия персонала потушить его. Посетителей охватила паника, началась давка, в которой многие и пострадали. Всего в клубе находилось 1500 посетителей. В результате инцидента 50 человек погибли и более 100 — получили травмы.

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Среди погибших в пожаре на дискотеке в Северной Македонии нет россиян. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве России. «Граждан РФ нет среди погибших <...> при пожаре в Северной Македонии», — передали в ТАСС сообщение диппредставительства. Отмечается, что также россиян нет и среди пострадавших. Пожар в ночном клубе Pulse города Кочани произошел в ночь на 16 марта. Пламя быстро охватило стены и кровлю здания, несмотря на усилия персонала потушить его. Посетителей охватила паника, началась давка, в которой многие и пострадали. Всего в клубе находилось 1500 посетителей. В результате инцидента 50 человек погибли и более 100 — получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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