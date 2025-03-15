15 марта 2025

ФК «Урал» одержал важную победу для возвращения в РПЛ. Фото

ФК «Урал» выиграл у «Черноморца» со счетом 2:1 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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ФК «Урал» забил два гола в первом тайме
ФК «Урал» забил два гола в первом тайме Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «Черноморец» (Новороссийск) со счетом 2:1, вернувшись в зону стыковых матчей за выход в Премьер-лигу (РПЛ). Матч 24-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) прошел на «Екатеринбург-Арене» при 6,8 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.

В первом тайме «Урал» не дал сопернику нанести ни одного акцентированного удара по своим воротам. «Шмели» забили два гола. На шестой минуте полузащитник Игорь Мосин замкнул навес в штрафную гостей. Спустя полчаса форвард Даниил Кузнецов забил дебютный гол за ФК «Урал».

Ко второму тайму начался сильный снегопад. «Черноморец» начал создавать моменты, и свежевышедший нападающий Егор Иванов забил один мяч. Но его партнеры и он сам не смогли сравнять счет с «Уралом».

После этой игры ФК «Урал» находится на четвертой строчке чемпионата с 41 очком. А команда из Новороссийска потеряла место в стыках, опустившись на пятое место — 40 очков.

Встреча между этими клубами в первом круге «Первой лиги» закончился первым поражением «Урала» в сезоне со счетом 4:3. Прошлый матч уральцы уступили в гостях прямому конкуренту — «Сочи».

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Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «Черноморец» (Новороссийск) со счетом 2:1, вернувшись в зону стыковых матчей за выход в Премьер-лигу (РПЛ). Матч 24-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) прошел на «Екатеринбург-Арене» при 6,8 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU. В первом тайме «Урал» не дал сопернику нанести ни одного акцентированного удара по своим воротам. «Шмели» забили два гола. На шестой минуте полузащитник Игорь Мосин замкнул навес в штрафную гостей. Спустя полчаса форвард Даниил Кузнецов забил дебютный гол за ФК «Урал». Ко второму тайму начался сильный снегопад. «Черноморец» начал создавать моменты, и свежевышедший нападающий Егор Иванов забил один мяч. Но его партнеры и он сам не смогли сравнять счет с «Уралом». После этой игры ФК «Урал» находится на четвертой строчке чемпионата с 41 очком. А команда из Новороссийска потеряла место в стыках, опустившись на пятое место — 40 очков. Встреча между этими клубами в первом круге «Первой лиги» закончился первым поражением «Урала» в сезоне со счетом 4:3. Прошлый матч уральцы уступили в гостях прямому конкуренту — «Сочи».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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