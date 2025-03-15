Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) обыграл «Черноморец» (Новороссийск) со счетом 2:1, вернувшись в зону стыковых матчей за выход в Премьер-лигу (РПЛ). Матч 24-го тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) прошел на «Екатеринбург-Арене» при 6,8 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.
В первом тайме «Урал» не дал сопернику нанести ни одного акцентированного удара по своим воротам. «Шмели» забили два гола. На шестой минуте полузащитник Игорь Мосин замкнул навес в штрафную гостей. Спустя полчаса форвард Даниил Кузнецов забил дебютный гол за ФК «Урал».
Ко второму тайму начался сильный снегопад. «Черноморец» начал создавать моменты, и свежевышедший нападающий Егор Иванов забил один мяч. Но его партнеры и он сам не смогли сравнять счет с «Уралом».
После этой игры ФК «Урал» находится на четвертой строчке чемпионата с 41 очком. А команда из Новороссийска потеряла место в стыках, опустившись на пятое место — 40 очков.
Встреча между этими клубами в первом круге «Первой лиги» закончился первым поражением «Урала» в сезоне со счетом 4:3. Прошлый матч уральцы уступили в гостях прямому конкуренту — «Сочи».
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