Уиткофф раскрыл детали переговоров с Путиным

Спецпосланник США Уиткофф: встреча с Путиным была позитивной
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Уиткофф заявил, что обсуждал с Путиным решение конфликта на Украине
Уиткофф заявил, что обсуждал с Путиным решение конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как позитивную. Об этом он рассказал в интервью американским СМИ, отметив, что они говорили около трех или четырех часов.

«Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной», — сказал Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом CNN, трансляция велась на сайте. По словам спецпосланника, разговоры во время встречи касались ключевых аспектов урегулирования конфликта на Украине.

Уиткофф прилетел в Москву 13 марта. Он должен был передать Путину позицию США по разрешению конфликта на Украине.

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как позитивную. Об этом он рассказал в интервью американским СМИ, отметив, что они говорили около трех или четырех часов. «Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной», — сказал Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом CNN, трансляция велась на сайте. По словам спецпосланника, разговоры во время встречи касались ключевых аспектов урегулирования конфликта на Украине. Уиткофф прилетел в Москву 13 марта. Он должен был передать Путину позицию США по разрешению конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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