Уиткофф раскрыл детали переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным как позитивную. Об этом он рассказал в интервью американским СМИ, отметив, что они говорили около трех или четырех часов.
«Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной», — сказал Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом CNN, трансляция велась на сайте. По словам спецпосланника, разговоры во время встречи касались ключевых аспектов урегулирования конфликта на Украине.
Уиткофф прилетел в Москву 13 марта. Он должен был передать Путину позицию США по разрешению конфликта на Украине.
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