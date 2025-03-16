Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно смогла вывести на орбиту военные спутники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве заявили, что запущенные космические аппараты успешно достигли заданных орбит и были приняты на контроль наземными пунктами управления космических войск Воздушно-космических сил в установленное время. С космическими аппаратами поддерживается стабильная телеметрическая связь, а их бортовые системы функционируют в нормальном режиме.
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