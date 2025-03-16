Минобороны РФ: ракета «Ангара» вывела на орбиту военные спутники. Видео

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Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно смогла вывести на орбиту военные спутники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве заявили, что запущенные космические аппараты успешно достигли заданных орбит и были приняты на контроль наземными пунктами управления космических войск Воздушно-космических сил в установленное время. С космическими аппаратами поддерживается стабильная телеметрическая связь, а их бортовые системы функционируют в нормальном режиме.

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Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно смогла вывести на орбиту военные спутники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве заявили, что запущенные космические аппараты успешно достигли заданных орбит и были приняты на контроль наземными пунктами управления космических войск Воздушно-космических сил в установленное время. С космическими аппаратами поддерживается стабильная телеметрическая связь, а их бортовые системы функционируют в нормальном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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