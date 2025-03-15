Столица ХМАО нуждается в адаптации муниципальных программ под современные вызовы

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел заседание Совета по вопросам местного самоуправления. В ходе презентации опыта Ханты-Мансийска в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений полпред отметил, что муниципальные программы необходимо доработать для адаптации под современные вызовы. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин.
«На заседании Совета по вопросам местного самоуправления под руководством Полномочного Представителя Президента России в УрФО Артема Владимировича Жоги рассказал об опыте столицы Югры в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений… Артем Владимирович отметил необходимость доработки муниципальных программ, подчеркнув, что их реализация должна отвечать современным вызовам», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Мэр заверил, что столица Югры и дальше продолжит работу в этом направлении. По его словам, она способна «укрепить единство, мир и согласие, опираясь на уважение к традиционным российским ценностям».
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