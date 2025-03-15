15 марта 2025

Пермяки стали реже покупать подержанные автомобили

Рынок автомобилей с пробегом в Прикамье замедлил темпы роста
© Служба новостей «URA.RU»
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На вторичном авторынке Lada занимает первое место по количеству перерегистраций среди всех брендов
На вторичном авторынке Lada занимает первое место по количеству перерегистраций среди всех брендов Фото:

В феврале 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом в Пермском крае продолжил снижение по сравнению с предыдущими месяцами. Такие данные  приводит профессиональное сообщество «Автомаркетолог».

«В феврале 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 5735 автомобилей с пробегом, что на 1,3% больше по сравнению с февралем 2024 года (5664 машины). В январе 2025 года рынок подержанных авто увеличился на 8,1% год к году», — предает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследования маркетологов. 

В числе наиболее популярных моделей подержанных автомобилей оказались Lada, Toyota, KIA, Chevrolet и Renault. Наибольший рост продаж за месяц продемонстрировали Subaru (+41,9%), SeAZ (+38%) и Audi (+26,6%). В то же время, наибольшее снижение наблюдается у Daewoo (–18,8%), UAZ (–17,6%) и Mitsubishi (–16,1%).

В то же время, рынок новых легковых автомобилей в феврале впервые с 2022 года значительно сократился. В Пермском крае на учет поставлено 1287 новых машин, что на 23,3% меньше, чем в феврале 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что по итогам прошлого года цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%. Пермяки пытаются избавиться от недорогих иномарок. Европейские машины продают дешевле миллиона рублей.

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В феврале 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом в Пермском крае продолжил снижение по сравнению с предыдущими месяцами. Такие данные  приводит профессиональное сообщество «Автомаркетолог». «В феврале 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 5735 автомобилей с пробегом, что на 1,3% больше по сравнению с февралем 2024 года (5664 машины). В январе 2025 года рынок подержанных авто увеличился на 8,1% год к году», — предает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследования маркетологов.  В числе наиболее популярных моделей подержанных автомобилей оказались Lada, Toyota, KIA, Chevrolet и Renault. Наибольший рост продаж за месяц продемонстрировали Subaru (+41,9%), SeAZ (+38%) и Audi (+26,6%). В то же время, наибольшее снижение наблюдается у Daewoo (–18,8%), UAZ (–17,6%) и Mitsubishi (–16,1%). В то же время, рынок новых легковых автомобилей в феврале впервые с 2022 года значительно сократился. В Пермском крае на учет поставлено 1287 новых машин, что на 23,3% меньше, чем в феврале 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что по итогам прошлого года цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%. Пермяки пытаются избавиться от недорогих иномарок. Европейские машины продают дешевле миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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