В Пермском крае подешевели автомобили с пробегом

В Пермском крае средняя стоимость автомобилей снизилась на 17,3% по итогам 2024 года. Стоимость упала подержанные машины, сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».
«Средняя стоимость подержанного авто не старше 15 лет в Пермском крае опустилась до 1,22 миллиона рублей в 2024 году. Заметнее всего подешевели Renault Sandero (-21,4%), Chevrolet Lacetti (-18,9%) и Volkswagen Polo» (-16,6%)», — сказано в исследовании.
В Пермском крае стоимость Renault Sandero составила 826 тысяч рублей. За ним идут Chevrolet Lacetti в среднем 469 тысяч рублей) и Volkswagen Polo (1,06 млн рублей). При этом часть авто выросла в цене. Самый заметный рост замечен у Lada 2107, Toyota RAV4 и Opel Astra.
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