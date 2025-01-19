19 января 2025

В Пермском крае подешевели автомобили с пробегом

Цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость подержанного авто в Пермском крае опустилась до 1,22 миллиона рублей
Средняя стоимость подержанного авто в Пермском крае опустилась до 1,22 миллиона рублей Фото:

В Пермском крае средняя стоимость автомобилей снизилась на 17,3% по итогам 2024 года. Стоимость упала подержанные машины, сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

«Средняя стоимость подержанного авто не старше 15 лет в Пермском крае опустилась до 1,22 миллиона рублей в 2024 году. Заметнее всего подешевели Renault Sandero (-21,4%), Chevrolet Lacetti (-18,9%) и Volkswagen Polo» (-16,6%)», — сказано в исследовании.

В Пермском крае стоимость Renault Sandero составила 826 тысяч рублей. За ним идут Chevrolet Lacetti в среднем 469 тысяч рублей) и Volkswagen Polo (1,06 млн рублей). При этом часть авто выросла в цене. Самый заметный рост замечен у Lada 2107, Toyota RAV4 и Opel Astra.

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В Пермском крае средняя стоимость автомобилей снизилась на 17,3% по итогам 2024 года. Стоимость упала подержанные машины, сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». «Средняя стоимость подержанного авто не старше 15 лет в Пермском крае опустилась до 1,22 миллиона рублей в 2024 году. Заметнее всего подешевели Renault Sandero (-21,4%), Chevrolet Lacetti (-18,9%) и Volkswagen Polo» (-16,6%)», — сказано в исследовании. В Пермском крае стоимость Renault Sandero составила 826 тысяч рублей. За ним идут Chevrolet Lacetti в среднем 469 тысяч рублей) и Volkswagen Polo (1,06 млн рублей). При этом часть авто выросла в цене. Самый заметный рост замечен у Lada 2107, Toyota RAV4 и Opel Astra.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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