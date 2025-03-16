Ученые назвали год, когда на Земле случится апокалипсис

Апокалипсис на Земле может произойти из-за исчезновения кислорода
Апокалипсис из-за исчезновения кислорода на Земле может произойти в 1 000 002 021 году. Об этом сообщили ученые из NASA.
Из-за нагревания Земли Солнцем с планеты может полностью исчезнуть кислород. В результате этого вся жизнь на ней вымрет. С помощью сложной программы ученые из NASA и университета Тохо в Японии спрогнозировали год трагедии — она наступит в 1 000 002 021 году. Сообщение ученых передает VSE42.ru.
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