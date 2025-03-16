Ученые назвали год, когда на Земле случится апокалипсис

NASA: апокалипсис на Земле случится в миллиардном году
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Апокалипсис на Земле может произойти из-за исчезновения кислорода
Апокалипсис на Земле может произойти из-за исчезновения кислорода Фото:

Апокалипсис из-за исчезновения кислорода на Земле может произойти в 1 000 002 021 году. Об этом сообщили ученые из NASA.

Из-за нагревания Земли Солнцем с планеты может полностью исчезнуть кислород. В результате этого вся жизнь на ней вымрет. С помощью сложной программы ученые из NASA и университета Тохо в Японии спрогнозировали год трагедии — она наступит в 1 000 002 021 году. Сообщение ученых передает VSE42.ru.

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Апокалипсис из-за исчезновения кислорода на Земле может произойти в 1 000 002 021 году. Об этом сообщили ученые из NASA. Из-за нагревания Земли Солнцем с планеты может полностью исчезнуть кислород. В результате этого вся жизнь на ней вымрет. С помощью сложной программы ученые из NASA и университета Тохо в Японии спрогнозировали год трагедии — она наступит в 1 000 002 021 году. Сообщение ученых передает VSE42.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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