Кто покинул шоу «Выжить в Самарканде» в девятом выпуске: Щербаков схлестнулся с Татарченковой

В воскресенье, 16 марта, на телеканале ТНТ вышел новый выпуск реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». С каждым выпуском участников становится все меньше, поэтому эпизоды становятся все напряженнее. О том, что случилось в выпуске и кто навсегда покинул проект — в материале URA.RU.
Утро на вилле и в лагере
Довольные жители виллы начали день легко и приятно. Любовь Оленина и Евгений Давлетшин перекусили, а затем отправились кататься вместе с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой.
В лагере же день начался не так радужно: Александр Арзамов и Андрей Зубенко сразу же начали возмущенно обсуждать испытание прошлой серии. Пока участники спорили, началось испытание за еду: участникам нужно было правильно ответить на загадки, чтобы добыть пищу. В итоге команде удалось забрать максимум еды.
После испытания в проект внезапно вернулся Алексей Щербаков. В течение двух выпусков комик не появлялся в сериях, а сейчас вернулся на внедорожнике, наполненном бургерами и газировкой.
Большое испытание девятого выпуска «Выжить в Самарканде»
Большое испытание состояло из жеребьевки и самой игры. Для начала участники должны были заполнить фигурками размеченное поле, чтобы решить головоломку. Первым с заданием справился Артем Калайджян, а последним собрал головоломку Давлетшин. При этом проигравшим все равно оказался Щербаков — так его наказали за отсутствие на проекте.
Основное испытание получило название «Ковер-самолет». Завернутым в ковры участникам нужно было докатиться до общего поля, освободиться и использовать ковер как трафарет, чтобы увидеть буквы. Затем участникам предстояло выложить из кубиков получившееся слово.
Артем Калайджян вновь первым справился с испытанием, после чего принялся помогать друзьям: оказалось, это делать не запрещено. По очереди команда собрала слово Мамаеву, затем Торнике, Арзамову и Щербакову. В итоге последней оказалась Ангелина Татарченкова, и ей предстояло сразиться с Щербаковым за место в финале.
Малое испытание девятого выпуска «Выжить в Самарканде»
Чтобы определить, кто останется в проекте, первым делом участники играли в «Скользкий момент»: бросали шайбы на игровое поле. Кто ближе всех попадает шайбой в центр круга — тот и победит. Испытание проходило напряженно: участники получили по два очка, но в последний момент Щербаков вырвал победу. Вторым испытанием стала вариация крестиков-ноликов, в которой можно перемещать и само поле. И здесь комик оказался в выигрыше.
Кто покинул проект в девятом выпуске «Выжить в Самарканде»
В итоге в девятом выпуске проект покинула Ангелина Татарченкова. Перед тем, как уйти, участница пошутила про свадьбу с Андреем Зубченко, вокруг отношений с которым крутились сплетни последние выпуски. А вот Александр Арзамов, судя по реакции, очень обрадовался тому, что Ангелина покинула шоу.
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