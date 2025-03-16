Life: молодая мать заново училась ходить после родов из-за ошибки врачей

Молодая мама из Ростовской области пять лет восстанавливается после родов из-за ошибки врачей. Недавно она выиграла судебное дело против больницы, получив компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за неправильно выполненную эпидуральную анестезию, сообщают издания.
«Молодая мама из Ростовской области выиграла судебное дело на сумму 1,5 миллиона рублей из-за неправильно выполненной эпидуральной анестезии во время родов. Она уже пять лет восстанавливается после этой травмы», — пишет Life.ru.
Сама 30-летняя Елена рассказала, что попала в больницу в Батайске в 2020 году. Роды заняли 15 часов, и для уменьшения боли ей была сделана инъекция в спину. Однако на следующий день после рождения здорового мальчика у Елены начались острые головные боли, боли в спине и ослабление в ногах. Эти симптомы сохранялись на протяжении нескольких месяцев, и спустя полтора месяца Елена полностью утратила чувствительность в нижней части тела. В результате был поставлен диагноз — вялый паралич мышц. После этого Елена обратилась к врачу родильного дома с соответствующими документами, однако он отказался признать свою ответственность за случившееся.
После привлечения юриста судебно-медицинская экспертиза подтвердила нарушения в оказании медицинской помощи. Выяснилось, что при проведении эпидуральной анестезии были допущены ошибки, в результате чего развились воспалительные процессы и произошло повреждение спинного мозга.
После долгих пяти лет борьбы за справедливость Елена с помощью своего адвоката смогла добиться компенсации. В настоящее время она продолжает борьбу с последствиями неправильной медицинской процедуры и страдает от судорог и слабости в ногах. Елена занимается специальными физическими упражнениями для восстановления.
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