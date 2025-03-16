Россиянам рассказали, как не попасться на хитрости маркетологов

Маркетологи в магазинах используют ряд уловок для привлечения внимания покупателя к определенным товарам. Так, например, на уровне глаз располагаются более дорогие товары, а ниже этого уровня — более дешевые. Об этом рассказала гендиректор рекламного коммуникационного агентства BCSA, маркетолог Елизавета Волошанина.
«Лучше всего продаются товары на уровне глаз — такие места называются „золотыми“ <...> В некоторых категориях используется размещение от дорогого к дешевому — сверху вниз, тогда внизу мы увидим дешевые товары», — сообщила Елизавета Волошанина в беседе с радио Sputnik. По ее словам, по такой схеме, редко покупаемые товары чаще всего располагаются в левом нижнем углу стеллажа или на самых верхних полках.
Маркетолог отметила, что важную роль в магазинах играет планировка. Есть несколько типов: смешанная — в ней комбинируются продольные и поперечные линии прилавков, боксовая — простая, в которой торговый зал разделяется на изолированные отделы, «решетка» — длинные стеллажи с проходами, и другие. Также Волошанина добавила, что существует «золотой треугольник» магазина — путь от входа до нужного отдела и до кассы, его делают как можно шире, чтобы покупатель прихватил «еще что-нибудь». Также отличается и выкладка товаров — их распределяют по взгляду покупателя слева-направо, самые нужные размещают в начале движения взгляда. Помимо описанного выше метода размещения от дорогих к дешевым может использоваться и другой принцип — от легких к тяжелым, сверху-вниз. Дополнительно, существует «мертвая зона» — места на полках, куда покупатели заглядывают реже, чем на другие.
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