Кадыров присвоил высшее звание в Чечне восьмерым участникам СВО

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Кадыров наградил бойцов спецназа «Ахмат»
Кадыров наградил бойцов спецназа «Ахмат» Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил званием «Герой Чеченской Республики» восьмерых участников СВО. Об этом было заявлено в его официальном telegram-канале.

«В знак признания их ратных заслуг мною принято решение присвоить <...> высшее звание Чеченской Республики — „Герой Чеченской Республики“, — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Награды бойцам вручил командир спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов, поблагодарив их за вклад в достижение целей и задач СВО.

Награды, по словам Кадырова, получили бойцы «Ахмата»: 

  • Бекхан Юнусов (позывной Аид);
  • Ваха Сааев (позывной Ваха),
  • Султану Магомадову (позывной Охотник);
  • Андрей Кудашкин (Архангел);
  • Сергей Исмаилов;
  • Олег Трейдин;
  • Рустам Джабраилов;
  • Лечи Зулаев.

Рамзан Кадыров отметил выдающиеся качества награжденных бойцов, подчеркнув их доблесть, мужество и преданность делу. Он выразил гордость за бойцов спецназа «Ахмат», которые считаются одним из самых эффективных подразделений ВС РФ.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил званием «Герой Чеченской Республики» восьмерых участников СВО. Об этом было заявлено в его официальном telegram-канале. «В знак признания их ратных заслуг мною принято решение присвоить <...> высшее звание Чеченской Республики — „Герой Чеченской Республики“, — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Награды бойцам вручил командир спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов, поблагодарив их за вклад в достижение целей и задач СВО. Награды, по словам Кадырова, получили бойцы «Ахмата»:  Рамзан Кадыров отметил выдающиеся качества награжденных бойцов, подчеркнув их доблесть, мужество и преданность делу. Он выразил гордость за бойцов спецназа «Ахмат», которые считаются одним из самых эффективных подразделений ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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