Кадыров присвоил высшее звание в Чечне восьмерым участникам СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил званием «Герой Чеченской Республики» восьмерых участников СВО. Об этом было заявлено в его официальном telegram-канале.
«В знак признания их ратных заслуг мною принято решение присвоить <...> высшее звание Чеченской Республики — „Герой Чеченской Республики“, — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Награды бойцам вручил командир спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов, поблагодарив их за вклад в достижение целей и задач СВО.
Награды, по словам Кадырова, получили бойцы «Ахмата»:
- Бекхан Юнусов (позывной Аид);
- Ваха Сааев (позывной Ваха),
- Султану Магомадову (позывной Охотник);
- Андрей Кудашкин (Архангел);
- Сергей Исмаилов;
- Олег Трейдин;
- Рустам Джабраилов;
- Лечи Зулаев.
Рамзан Кадыров отметил выдающиеся качества награжденных бойцов, подчеркнув их доблесть, мужество и преданность делу. Он выразил гордость за бойцов спецназа «Ахмат», которые считаются одним из самых эффективных подразделений ВС РФ.
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