15 марта 2025

В Кургане ХК «Зауралье» победил хоккеистов из Нижнего Новгорода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы вырвали победу на своем поле
Курганцы вырвали победу на своем поле Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганская команда «Зауралье» в домашнем матче обыграла нижегородский клуб «Торпедо-Горький». Об этом рассказали в пресс-службе клуба из Кургана.

«ХК „Зауралье“ показал качественную игру в атаке. Курганцы правильно отреагировали на пропущенную шайбу от клуба „Торпедо-Горький“, забив нужные голы и одержали важнейшую победу, которая обеспечила место в плей-офф. Счет матча 5:3 в пользу курганцев», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

  • 0:1 – Денис Александров (Д. Омелюсик, Р. Опалев, 02:05);
  • 1:1 – Андрей Ерофеев (А. Дидковский, П. Тютнев, 17:15);
  • 2:1 — Иван Ширяев (А. Комаристый, А. Болтанов, 26:05);
  • 3:1 — Андрей Ерофеев (В. Антипин, М.Решетько, 26:23);
  • 4:1 — Артур Болтанов (М. Веревкин, И. Ширяев, 27:31);
  • 4:2 — Данила Яковлев (К. Свищев, В. Шумилов, 29:47);
  • 5:2 — Павел Тютнев (А. Дидковский, В. Антипин, 31:05);
  • 5:3 — Максим Неволин (А. Сергеев, Д. Яковлев, 33:27).
Игра была напряженной
Игра была напряженной
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская команда «Зауралье» в домашнем матче обыграла нижегородский клуб «Торпедо-Горький». Об этом рассказали в пресс-службе клуба из Кургана. «ХК „Зауралье“ показал качественную игру в атаке. Курганцы правильно отреагировали на пропущенную шайбу от клуба „Торпедо-Горький“, забив нужные голы и одержали важнейшую победу, которая обеспечила место в плей-офф. Счет матча 5:3 в пользу курганцев», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». Голы забили:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...