Курганцы вырвали победу на своем поле
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганская команда «Зауралье» в домашнем матче обыграла нижегородский клуб «Торпедо-Горький». Об этом рассказали в пресс-службе клуба из Кургана.
«ХК „Зауралье“ показал качественную игру в атаке. Курганцы правильно отреагировали на пропущенную шайбу от клуба „Торпедо-Горький“, забив нужные голы и одержали важнейшую победу, которая обеспечила место в плей-офф. Счет матча 5:3 в пользу курганцев», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- 0:1 – Денис Александров (Д. Омелюсик, Р. Опалев, 02:05);
- 1:1 – Андрей Ерофеев (А. Дидковский, П. Тютнев, 17:15);
- 2:1 — Иван Ширяев (А. Комаристый, А. Болтанов, 26:05);
- 3:1 — Андрей Ерофеев (В. Антипин, М.Решетько, 26:23);
- 4:1 — Артур Болтанов (М. Веревкин, И. Ширяев, 27:31);
- 4:2 — Данила Яковлев (К. Свищев, В. Шумилов, 29:47);
- 5:2 — Павел Тютнев (А. Дидковский, В. Антипин, 31:05);
- 5:3 — Максим Неволин (А. Сергеев, Д. Яковлев, 33:27).
Игра была напряженной
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