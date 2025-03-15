Риелторы раскрыли, за какой срок в Тюмени можно продать квартиру

Квартиры в Тюмени продаются в течение одного года
Средний срок продажи квартир в Тюмени составляет 11 месяцев. По сравнению с прошлым годом этот период увеличился на полгода. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Рась идет о жилье на вторичном рынке.
«Средний срок экспозиции проданных квартир в Тюмени в феврале 2025 года составил 11,42 месяца. Он увеличился на 0,83 месяца по сравнению с январем и на 6,67 месяца по сравнению с прошлым годом»,— говорится в отчете риелторов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!