15 марта 2025
14 марта 2025

Риелторы раскрыли, за какой срок в Тюмени можно продать квартиру

В Тюмени увеличился срок продажи квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в Тюмени продаются в течение одного года
Квартиры в Тюмени продаются в течение одного года Фото:

Средний срок продажи квартир в Тюмени составляет 11 месяцев. По сравнению с прошлым годом этот период увеличился на полгода. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Рась идет о жилье на вторичном рынке.

«Средний срок экспозиции проданных квартир в Тюмени в феврале 2025 года составил 11,42 месяца. Он увеличился на 0,83 месяца по сравнению с январем и на 6,67 месяца по сравнению с прошлым годом»,— говорится в отчете риелторов.

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Средний срок продажи квартир в Тюмени составляет 11 месяцев. По сравнению с прошлым годом этот период увеличился на полгода. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». Рась идет о жилье на вторичном рынке. «Средний срок экспозиции проданных квартир в Тюмени в феврале 2025 года составил 11,42 месяца. Он увеличился на 0,83 месяца по сравнению с январем и на 6,67 месяца по сравнению с прошлым годом»,— говорится в отчете риелторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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