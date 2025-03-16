Shot: ВСУ атаковали Железногорск в Курской области

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БПЛА ВСУ попытались атаковать завод в Железногорске
БПЛА ВСУ попытались атаковать завод в Железногорске Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Силы Вооруженных Сил Украины осуществили атаку на Железногорск, расположенный в Курской области. По сообщениям местных жителей, в районе прозвучало более 40 взрывов, активизировалась система противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал Shot.

«ВСУ атаковали Железногорск в Курской области. Местные жители говорят, что слышали больше 40 взрывов», — говорится в сообщении канала. Предварительно, целью украинских беспилотников мог стать горно-обогатительный комбинат в районе города. Официальных данных о разрушениях или пострадавших пока нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.

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Силы Вооруженных Сил Украины осуществили атаку на Железногорск, расположенный в Курской области. По сообщениям местных жителей, в районе прозвучало более 40 взрывов, активизировалась система противовоздушной обороны, сообщает telegram-канал Shot. «ВСУ атаковали Железногорск в Курской области. Местные жители говорят, что слышали больше 40 взрывов», — говорится в сообщении канала. Предварительно, целью украинских беспилотников мог стать горно-обогатительный комбинат в районе города. Официальных данных о разрушениях или пострадавших пока нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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