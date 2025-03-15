15 марта 2025
14 марта 2025

В Тюменской области в ДТП с мотоциклом погиб человек, еще один в реанимации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На мотоцикле ехали подростки
На мотоцикле ехали подростки Фото:

В Тюменском районе 16 марта вблизи села Чикча двое человек на мотоцикле столкнулись с автомобилем. В результате ДТП один человек скончался от полученных травм, еще один — в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности происшествия в соцсети сообщили власти Тюменской области.

«Две бригады скорой медицинской помощи незамедлительно отправились на место ДТП в районе села Чикча. После осмотра и оказания помощи второго пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2. Пациент в крайне тяжелом состоянии. Медики констатировали смерть третьего пострадавшего», — передает сообщение от депздрава региона правительство области. Информация опубликована в telegram-канале инфоцентра Тюменской области.

Уточняется, что третьему пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте. В соцсетях сообщается, что на мотоцикле ехали два подростка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Тюменском районе 16 марта вблизи села Чикча двое человек на мотоцикле столкнулись с автомобилем. В результате ДТП один человек скончался от полученных травм, еще один — в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности происшествия в соцсети сообщили власти Тюменской области. «Две бригады скорой медицинской помощи незамедлительно отправились на место ДТП в районе села Чикча. После осмотра и оказания помощи второго пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2. Пациент в крайне тяжелом состоянии. Медики констатировали смерть третьего пострадавшего», — передает сообщение от депздрава региона правительство области. Информация опубликована в telegram-канале инфоцентра Тюменской области. Уточняется, что третьему пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте. В соцсетях сообщается, что на мотоцикле ехали два подростка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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