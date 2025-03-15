В Тюменском районе 16 марта вблизи села Чикча двое человек на мотоцикле столкнулись с автомобилем. В результате ДТП один человек скончался от полученных травм, еще один — в тяжелом состоянии в реанимации. Подробности происшествия в соцсети сообщили власти Тюменской области.
«Две бригады скорой медицинской помощи незамедлительно отправились на место ДТП в районе села Чикча. После осмотра и оказания помощи второго пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу №2. Пациент в крайне тяжелом состоянии. Медики констатировали смерть третьего пострадавшего», — передает сообщение от депздрава региона правительство области. Информация опубликована в telegram-канале инфоцентра Тюменской области.
Уточняется, что третьему пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте. В соцсетях сообщается, что на мотоцикле ехали два подростка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!