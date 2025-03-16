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В ХМАО придут весенние перепады температур с дождем и мокрым снегом

Жителей ХМАО ждет переменчивая погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей ХМАО ждет переменчивая погода
Жителей ХМАО ждет переменчивая погода Фото:

В середине марта жителей ХМАО ждет переменчивая погода: от ночных морозов до дневных оттепелей, осадков и порывистого ветра. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 17 по 19 марта жители региона столкнутся с мокрым снегом, дождем и туманами, а температура будет колебаться от -16°C ночью до +5°C днем.

«17 марта облачно с прояснениями. Местами небольшие, и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при натекании облачности -1,-6 °С, днем +2,-3 °С. 18 марта облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -3,-8 °С, днем 0,+5 °С. 19 марта переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -7,-12 °С, днем +1,-4°С», — сообщают синоптики.

Данные Gismeteo по городам:

  • Ханты-Мансийск: с 17 по 19 марта днем от -4 до -1°C, ночью от -10 до -6°C. Порывы ветра до 8 м/c. В понедельник — мокрый снег и пасмурная погода.
  • Сургут: дневная температура -3…+1°C, ночная — до -8°C. Переменная облачность, небольшой снег с дождём. Ветер до 8 м/с.
  • Нижневартовск: днём -2…+2°C, ночью до -7°C. Пасмурно, снег. Ветер усилится до 9 м/с.
  • Нефтеюганск: днём от -3 до +1°C, ночью -5…-10°C. Переменная облачность, небольшие осадки. Ветер до 5 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сложных погодных условий вводили ограничения на трассах. Тогда из-за метели на участке автодороги «Югра» с 28 по141 км временно ограничили скорость движения до 70 км/ч.

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В середине марта жителей ХМАО ждет переменчивая погода: от ночных морозов до дневных оттепелей, осадков и порывистого ветра. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 17 по 19 марта жители региона столкнутся с мокрым снегом, дождем и туманами, а температура будет колебаться от -16°C ночью до +5°C днем. «17 марта облачно с прояснениями. Местами небольшие, и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при натекании облачности -1,-6 °С, днем +2,-3 °С. 18 марта облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -3,-8 °С, днем 0,+5 °С. 19 марта переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -7,-12 °С, днем +1,-4°С», — сообщают синоптики. Данные Gismeteo по городам: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сложных погодных условий вводили ограничения на трассах. Тогда из-за метели на участке автодороги «Югра» с 28 по141 км временно ограничили скорость движения до 70 км/ч.
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© Служба новостей «URA.RU»
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