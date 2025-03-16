16 марта 2025
15 марта 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Дмитрием Ганиевым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония прощания состоится 17 марта 2025 года
Церемония прощания состоится 17 марта 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Ганиев. Об этом сообщила администрация Куединского муниципального округа

«В ходе спецоперации погиб военнослужащий Ганиев Дмитрий Тимерханович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 17 марта. Оно пройдет в Большегондырском Доме культуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Ганиев. Об этом сообщила администрация Куединского муниципального округа «В ходе спецоперации погиб военнослужащий Ганиев Дмитрий Тимерханович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 17 марта. Оно пройдет в Большегондырском Доме культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...