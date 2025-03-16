В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Дмитрием Ганиевым

Церемония прощания состоится 17 марта 2025 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации РФ на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Ганиев. Об этом сообщила администрация Куединского муниципального округа
«В ходе спецоперации погиб военнослужащий Ганиев Дмитрий Тимерханович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом состоится 17 марта. Оно пройдет в Большегондырском Доме культуры.
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