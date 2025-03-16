Россия и США обсуждают договоренности по Черному морю в контексте СВО: что за этим стоит

США хотят договориться с Россией о торговле в Черном море. Диалог об этом ведется в контексте урегулирования СВО, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Чего именно хотят США и могут ли они вести здесь двойную игру — в материале URA.RU.
Россия и США обсуждают Черное море
Россия и США в рамках переговоров по конфликту на Украине обсуждают возможное соглашение, касающееся Черного моря. Об этом сообщил спецпосланник Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
"Нужно обсуждать это... Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня", — сказал Уиткофф.
Кроме того, Уиткофф указал на обсуждение «различных условий на поле боя» и вопросы поставок электричества на Украину с Запорожской АЭС. Эти темы также являются частью текущих переговоров между двумя странами.
Киев также собирался предлагать перемирие на Черном море
На прошедших в Саудовской Аравии переговорах с представителями Соединенных Штатов украинская делегация предлагала рассмотреть введение ограниченного перемирия с Россией. Согласно информации от Associated Press, предложение должно было включать прекращение огня в районе Черного моря и воздержание от использования ракет для нанесения ударов по территориям друг друга.
Какой здесь может быть подвох
Власти стран-членов НАТО, по утверждению помощника российского президента Владимира Путина — Николая Патрушева, стремятся оккупировать украинские земли под видом поддержки, чтобы противостоять России на долгосрочной основе. Это заявление было сделано в интервью aif.ru.
«Сегодня под видом поддержки Украины англичане вместе с другими странами НАТО пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Черного моря, а заодно и Балтики во внутренние акватории НАТО», — отметил Патрушев.
Кроме того, он упомянул, что страны НАТО пытаются внедрить законодательные изменения, которые упростят процесс ареста российских судов в Балтийском море. По его словам, Запад использует предлоги о возможном ущербе окружающей среде и морской инфраструктуре для оправдания своих действий.
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