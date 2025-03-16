16 марта 2025
15 марта 2025

Жители Екатеринбурга смогут увидеть Венеру впервые за восемь лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Венеру будет видно и днем, и ночью без дополнительной техники
Венеру будет видно и днем, и ночью без дополнительной техники Фото:

В небе над Екатеринбургом с 17 по 25 марта жители смогут увидеть Венеру невооруженным взглядом. Такая возможность появляется раз в восемь лет, сообщили наблюдатели.

«В этом году у нас будет возможность в период с 17 по 25 марта увидеть Венеру и утром, и вечером... в Екатеринбурге. Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Такие условия повторяются каждые восемь лет», — рассказала заведующая обсерваторией «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Альфия Нестеренко РИА Новости. Она добавила, что двойная видимость возникает, когда Венера находится примерно между Землей и Солнцем.

Планету будет видно вечером с 19:00 до 20:00 и утром с 05:00 до 06:00.  После 25 марта Венеру можно будет увидеть только утром. Также ее можно будет заметить над Новосибирском, Москвой, Казанью, Нижним Новгородом и Красноярском.

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В небе над Екатеринбургом с 17 по 25 марта жители смогут увидеть Венеру невооруженным взглядом. Такая возможность появляется раз в восемь лет, сообщили наблюдатели. «В этом году у нас будет возможность в период с 17 по 25 марта увидеть Венеру и утром, и вечером... в Екатеринбурге. Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Такие условия повторяются каждые восемь лет», — рассказала заведующая обсерваторией «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Альфия Нестеренко РИА Новости. Она добавила, что двойная видимость возникает, когда Венера находится примерно между Землей и Солнцем. Планету будет видно вечером с 19:00 до 20:00 и утром с 05:00 до 06:00.  После 25 марта Венеру можно будет увидеть только утром. Также ее можно будет заметить над Новосибирском, Москвой, Казанью, Нижним Новгородом и Красноярском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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