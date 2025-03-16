16 марта 2025
15 марта 2025

В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Тюменской области. Фото

Участники смертельного ДТП в Тюменской области были несовершеннолетними
© Служба новостей «URA.RU»
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За рулем мотоцикла и авто были подростки 16-ти и 17-ти лет
За рулем мотоцикла и авто были подростки 16-ти и 17-ти лет Фото:

Все участники смертельного ДТП с мотоциклом возле села Чикча (Тюменская область) были несовершеннолетними. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

«За рулем автомобиля ВАЗ-2107 и питбайка находились подростки 17-ти и 16-ти лет», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что легковушка и мотоцикл двигались в попутном направлении и автомобиль наехал на мототранспорт.

В прокуратуре региона подключились к расследованию и проводят проверку. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.

Автомобиль и питбайк двигались в попутном направлении
Автомобиль и питбайк двигались в попутном направлении
Фото:
Все участники ДТП были несовершеннолетними
Все участники ДТП были несовершеннолетними
Фото:

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Все участники смертельного ДТП с мотоциклом возле села Чикча (Тюменская область) были несовершеннолетними. Об этом сообщили в ГИБДД региона. «За рулем автомобиля ВАЗ-2107 и питбайка находились подростки 17-ти и 16-ти лет», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что легковушка и мотоцикл двигались в попутном направлении и автомобиль наехал на мототранспорт. В прокуратуре региона подключились к расследованию и проводят проверку. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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