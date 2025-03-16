За рулем мотоцикла и авто были подростки 16-ти и 17-ти лет
Все участники смертельного ДТП с мотоциклом возле села Чикча (Тюменская область) были несовершеннолетними. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
«За рулем автомобиля ВАЗ-2107 и питбайка находились подростки 17-ти и 16-ти лет», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что легковушка и мотоцикл двигались в попутном направлении и автомобиль наехал на мототранспорт.
В прокуратуре региона подключились к расследованию и проводят проверку. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.
Автомобиль и питбайк двигались в попутном направлении
Все участники ДТП были несовершеннолетними
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