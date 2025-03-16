16 марта 2025

Mash: БПЛА Украины атаковали Ейск

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители сообщают о взрывах над городом и морем
Жители сообщают о взрывах над городом и морем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники атаковали город Ейск. Жители сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Беспилотники ВСУ атакуют Ейск. Местные сообщают о десяти взрывах над городом и в акватории Азовского моря. В нескольких районах сработала сигнализация машин», — сообщается в telegram-канале.

По предварительным данным, беспилотники направлялись в сторону военного аэродрома. По дронам работает ПВО. Официальных данных пока нет.

Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны. Ответ ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало о массированной атаке дронов по столице Украины. Мощные взрывы прогремели в Киеве. 

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Украинские беспилотники атаковали город Ейск. Жители сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Беспилотники ВСУ атакуют Ейск. Местные сообщают о десяти взрывах над городом и в акватории Азовского моря. В нескольких районах сработала сигнализация машин», — сообщается в telegram-канале. По предварительным данным, беспилотники направлялись в сторону военного аэродрома. По дронам работает ПВО. Официальных данных пока нет. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны. Ответ ожидается.  Ранее URA.RU сообщало о массированной атаке дронов по столице Украины. Мощные взрывы прогремели в Киеве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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