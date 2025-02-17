В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне заявления Кличко об атаке

В столицы Украины слышны сильные взрывы на фоне работы ПВО, сообщают местные жители в чатах. На фоне этого об отражении воздушной атаки рассказал мэр Киева Виталий Кличко и призвал местных жителей укрыться.
«На севере столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко в telegram-канале. Киевляне в городских чатах предположили, что украинская армия пытается сбить беспилотники, которые заметили жители прилегающих к столице поселений.
Ранее были обнародованы снимки со спутника, показывающие ущерб Киеву после массированного ракетного удара. Как отметил проанализировавший кадры telegram-канал «Осведомитель», повреждения получили оборонные предприятия, в том числе производящие FPV-дроны.
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