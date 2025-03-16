Синоптик спрогнозировал, когда в ХМАО сойдет снег

Нынешняя весна в ХМАО будет теплой
На территории Ханты-Мансийского автономного округа снежный покров сойдет ориентировочно с 15 по 20 апреля. Такой прогноз URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Несмотря на аномально теплый март, в этом месяце снег на территории ХМАО не уйдет. Схода снежного покрова стоит ожидать 15-20 апреля», — поделился эксперт. Он отметил, что апрель в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и других городах Югры также будет теплым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!