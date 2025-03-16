16 марта 2025
15 марта 2025
14 марта 2025

Синоптик спрогнозировал, когда в ХМАО сойдет снег

Синоптик Шумалов: в ХМАО схода снега стоит ждать после 15 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нынешняя весна в ХМАО будет теплой
Нынешняя весна в ХМАО будет теплой Фото:

На территории Ханты-Мансийского автономного округа снежный покров сойдет ориентировочно с 15 по 20 апреля. Такой прогноз URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Несмотря на аномально теплый март, в этом месяце снег на территории ХМАО не уйдет. Схода снежного покрова стоит ожидать 15-20 апреля», — поделился эксперт. Он отметил, что апрель в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и других городах Югры также будет теплым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа снежный покров сойдет ориентировочно с 15 по 20 апреля. Такой прогноз URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Несмотря на аномально теплый март, в этом месяце снег на территории ХМАО не уйдет. Схода снежного покрова стоит ожидать 15-20 апреля», — поделился эксперт. Он отметил, что апрель в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и других городах Югры также будет теплым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...