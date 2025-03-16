В СК напомнили пермякам об опасности схода льда с крыш

Скопившийся снег и сосульки, свисающие с крыш, могут угрожать здоровью и жизням жителей Пермского края. Об этом напомнили в СУ СК России по региону в связи с участившимися случаями схода наледи.
«Чтобы избежать травм, рекомендуем соблюдать простые правила. Не стойте под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки, обходите стороной места, обнесенные предупреждающей лентой и не заходите за ограждение. Во время прогулок с детьми, находящимися в санках и колясках, не оставляйте их без присмотра в местах возможного падения с крыш снега и сосулек», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее власти Пермского края потребовали от управляющих компаний и ТСЖ региона срочно почистить кровли жилых домов от наледи и сосулек. Причиной стало резкое потепление, в результате которого увеличился риск схода льда с крыш и падения его на людей.
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