16 марта 2025
15 марта 2025

В СК напомнили пермякам об опасности схода льда с крыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы избежать травм, рекомендуется не подходить близко к стенам зданий
Чтобы избежать травм, рекомендуется не подходить близко к стенам зданий Фото:

Скопившийся снег и сосульки, свисающие с крыш, могут угрожать здоровью и жизням жителей Пермского края. Об этом напомнили в СУ СК России по региону в связи с участившимися случаями схода наледи.

«Чтобы избежать травм, рекомендуем соблюдать простые правила. Не стойте под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки, обходите стороной места, обнесенные предупреждающей лентой и не заходите за ограждение. Во время прогулок с детьми, находящимися в санках и колясках, не оставляйте их без присмотра в местах возможного падения с крыш снега и сосулек», — сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее власти Пермского края потребовали от управляющих компаний и ТСЖ региона срочно почистить кровли жилых домов от наледи и сосулек. Причиной стало резкое потепление, в результате которого увеличился риск схода льда с крыш и падения его на людей.

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Скопившийся снег и сосульки, свисающие с крыш, могут угрожать здоровью и жизням жителей Пермского края. Об этом напомнили в СУ СК России по региону в связи с участившимися случаями схода наледи. «Чтобы избежать травм, рекомендуем соблюдать простые правила. Не стойте под карнизами и балконами, на которых образовались сосульки, обходите стороной места, обнесенные предупреждающей лентой и не заходите за ограждение. Во время прогулок с детьми, находящимися в санках и колясках, не оставляйте их без присмотра в местах возможного падения с крыш снега и сосулек», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее власти Пермского края потребовали от управляющих компаний и ТСЖ региона срочно почистить кровли жилых домов от наледи и сосулек. Причиной стало резкое потепление, в результате которого увеличился риск схода льда с крыш и падения его на людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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