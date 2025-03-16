16 марта 2025

В Госдуму внесут проект о более жестких наказаниях за нарушения в ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказаний в сфере ЖКХ
Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказаний в сфере ЖКХ Фото:

В России необходимо в разы увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С соответствующей инициативой в Госдуме выступили представители фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого.

«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует пояснительную записку к проекту РИА Новости. Так, штрафы за плохое содержание многоквартирных домов предлагается поднять до 30 тысяч рублей.

В документе также говорится, что штрафы за первое нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами могут вырасти с нынешних 5-10 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей. В случае повторения нарушения предлагается установить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Помимо этого планируется усилить ответственность за задержки в размещении информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Штрафы могут увеличить с 5-10 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 30-50 тысяч рублей.

Как URA.RU писало ранее, для россиян могут пересмотреть условия получения социальной выплаты на жилье. В приоритете будут российские граждане. Соответствующее обращение член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

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В России необходимо в разы увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С соответствующей инициативой в Госдуме выступили представители фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого. «Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — цитирует пояснительную записку к проекту РИА Новости. Так, штрафы за плохое содержание многоквартирных домов предлагается поднять до 30 тысяч рублей. В документе также говорится, что штрафы за первое нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами могут вырасти с нынешних 5-10 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей. В случае повторения нарушения предлагается установить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Помимо этого планируется усилить ответственность за задержки в размещении информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Штрафы могут увеличить с 5-10 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 30-50 тысяч рублей. Как URA.RU писало ранее, для россиян могут пересмотреть условия получения социальной выплаты на жилье. В приоритете будут российские граждане. Соответствующее обращение член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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