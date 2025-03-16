Катер продается почти за 1,8 миллиона рублей
В Екатеринбурге продается катер с корпусом, который сделан под машину «Феррари», за 1,8 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Катер Феррари, построен в 2024 году на базе гидроцикла BRP rxp215. Установлена музыка JBL», — написано в объявлении. По словам продавца, катер в хорошем состоянии и отлично работает. Машина стоит 1 750 000 рублей, в нее вмещается три человека.
Вид катера
Вид катера на воде
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