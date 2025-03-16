16 марта 2025

В Екатеринбурге продается катер «Феррари». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Катер продается почти за 1,8 миллиона рублей
Катер продается почти за 1,8 миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге продается катер с корпусом, который сделан под машину «Феррари», за 1,8 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Катер Феррари, построен в 2024 году на базе гидроцикла BRP rxp215. Установлена музыка JBL», — написано в объявлении. По словам продавца, катер в хорошем состоянии и отлично работает. Машина стоит 1 750 000 рублей, в нее вмещается три человека.

Вид катера
Вид катера
Фото:
Вид катера на воде
Вид катера на воде
Фото:

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В Екатеринбурге продается катер с корпусом, который сделан под машину «Феррари», за 1,8 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Катер Феррари, построен в 2024 году на базе гидроцикла BRP rxp215. Установлена музыка JBL», — написано в объявлении. По словам продавца, катер в хорошем состоянии и отлично работает. Машина стоит 1 750 000 рублей, в нее вмещается три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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