16 марта 2025

Уиткофф: США подключили страны Европы к обсуждению Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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США обсуждают с Европой украинский кризис
США обсуждают с Европой украинский кризис Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США активно ведут переговоры с различными европейскими странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По его словам, в дискуссиях участвуют Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия.

«Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Недавно стало известно о визите Уиткоффа в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся украинского кризиса, однако конкретные темы разговора не были раскрыты.

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США активно ведут переговоры с различными европейскими странами по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По его словам, в дискуссиях участвуют Великобритания, Норвегия, Франция и Финляндия. «Мы ведем дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами. Это Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия, все остальные», — заявил Уиткофф в эфире телеканала CNN. Недавно стало известно о визите Уиткоффа в Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся украинского кризиса, однако конкретные темы разговора не были раскрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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